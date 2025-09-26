РЭО: программа лизинга для региональных операторов расширилась

Теперь предприятия, осуществляющие сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов, получили доступ к приобретению в лизинг на привлекательных условиях не только мусоровозов, но и более широкого спектра техники. В этот список входят самосвалы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, а также специализированные контейнеры для накопления и перевозки отходов. Информация об этом была озвучена на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, состоявшемся в Координационном центре правительства РФ. Аналитическую оценку текущей ситуации в отрасли подготовили эксперты Российского экологического оператора.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, Денис Буцаев, подчеркнул: «Мы существенно расширяем перечень доступной для приобретения техники. Теперь, помимо мусоровозов и других специализированных машин для работы с отходами, региональные операторы могут воспользоваться льготными условиями лизинга для покупки самосвалов, бульдозеров, погрузчиков и иного специализированного оборудования, необходимого для обеспечения эффективной работы».

Программа льготного лизинга, направленная на модернизацию парка техники по обращению с отходами, повышение эффективности отрасли и улучшение экологической обстановки в регионах, действует с 2025 года. Она призвана способствовать внедрению современных технологических решений, обновлению производственных процессов и созданию более экологически чистых и комфортных городских условий.

«Льготный лизинг пользуется высоким спросом благодаря своей простоте и выгодным условиям: срок действия – до пяти лет, процентная ставка – до 75% от ключевой ставки, – отметила генеральный директор РЭО, Ирина Тарасова. – Российский экологический оператор предоставил возможность приобретения по этой программе дополнительных типов техники, включая контейнеры-бункеры для транспортировки отходов на значительные расстояния. Эти бункеры особенно актуальны в таких регионах, как Дальний Восток, где для временного хранения отходов часто используются перегрузочные станции, с которых отходы затем отправляются на перерабатывающие предприятия».

В настоящее время в рамках данной программы льготного лизинга заключены контракты на поставку 281 единицы специализированной техники. Ожидается, что в течение 2025 года из регионов поступит заявок на приобретение еще более 700 единиц техники.

В апреле 2025 года ППК «Российский экологический оператор», Министерство природных ресурсов России и АО «Росагролизинг» запустили программу льготного лизинга, дающую возможность региональным операторам ТКО приобретать специализированную технику на особенно выгодных условиях.

Полный перечень техники, доступной для приобретения компаниями по обращению с отходами на условиях льготного лизинга, теперь включает в себя: самосвалы, автомобили, оснащенные кранами-манипуляторами, погрузчики, подъемники, экскаваторы-погрузчики, вилочные автопогрузчики, прицепы и полуприцепы, бульдозеры, тракторы (исключая сельскохозяйственные), а также различное оборудование, такое как: пресс-компакторы и пресс-контейнеры для ТКО, контейнеры и бункеры (объемом от 10 м³) и оборудование для транспортировки ТКО, предназначенное для монтажа на автомобильные шасси.

Более подробные сведения об условиях лизинга и предъявляемых требованиях к заявке можно найти на сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».