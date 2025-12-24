РЭО провел с регионами совещание по работе системы обращения с отходами в праздники

В результате встречи был определен комплекс первоочередных мер, подлежащих реализации в каждом регионе. Среди них: назначение единого координатора, ответственного за вывоз ТКО; утверждение и неукоснительное исполнение усиленных графиков работы; создание резерва спецтехники и персонала в объеме не менее 10%; оперативное, в течение 24 часов, рассмотрение жалоб граждан; а также предварительное согласование действий с местными органами власти, дорожной полицией и экстренными службами.

«Праздничный период характеризуется увеличением объема отходов, что предъявляет повышенные требования к системе их утилизации. Недопустимы размытость полномочий и формальное отношение к работе. Необходимо, чтобы в каждом регионе был четкий центр ответственности, а все участники процесса понимали свои задачи и работали как единый механизм. Наша задача – не просто устранение последствий, а обеспечение стабильной и бесперебойной работы системы, чтобы жители не испытывали дискомфорта в праздничные дни», – подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Одним из важных вопросов стало распределение ответственности за возможные недостатки. Представители РЭО указали, что за невыполнение графика вывоза отходов отвечает региональный оператор. В то же время вопросы, связанные с заблокированными автомобилями контейнерными площадками, ненадлежащей уборкой подъездов или неудовлетворительным состоянием прилегающей территории, находятся в зоне ответственности региональных и муниципальных властей. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, без автоматического перекладывания ответственности.

Особое внимание было уделено необходимости оперативного реагирования на обращения граждан. Время решения выявленных проблем не должно превышать 24 часов, а все случаи нарушения установленного срока будут находиться под пристальным контролем федерального штаба с возможностью привлечения дополнительных ресурсов.

Регионам было указано на важность создания резерва специализированной техники в размере не менее 10% от общего количества, а также заблаговременного привлечения водителей и грузчиков для оперативного вывода дополнительной техники на маршруты.

В РЭО отметили, что блокировка контейнерных площадок автотранспортом остается одной из основных причин сбоев. Эта проблема напрямую связана с организацией работы на местах и качеством взаимодействия между различными ведомствами. В праздничные дни эти механизмы должны быть отработаны заранее с участием органов местного самоуправления, коммунальных служб и ГИБДД, в том числе с использованием цифровых технологий.

В частности, регионам рекомендовали активнее использовать мобильное приложение «Госуслуги Авто» для отправки уведомлений владельцам транспортных средств о блокировании подъезда к контейнерным площадкам. Сообщения отправляются анонимно и доставляются владельцу автомобиля в виде push-уведомления, что позволяет быстро устранить препятствие без необходимости эвакуации.

Также была подчеркнута важность постоянного контроля за состоянием контейнерных площадок и оперативного реагирования на скопление отходов, что является признаком сбоя в системе. В случаях, когда проблема не решается в течение 24 часов, необходимо привлекать МЧС и ГИБДД без дополнительных согласований.