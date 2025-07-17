РЭО рассказал о ходе строительства экотехнопарка в Ленинградской области

На территории этого комплекса будут расположены предприятия, специализирующиеся на вторичной переработке различных видов отходов, включая полимеры, изделия из резины и стекло. Это позволит существенно повысить долю отходов, направляемых на переработку, и увеличить количество вторичного сырья, возвращаемого в экономический оборот региона. Реализация проекта осуществляется при участии АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области», которая также выступает учредителем компаний-резидентов парка.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что создание экопромышленных парков является ключевым элементом развития экономики замкнутого цикла. Он отметил, что в сочетании с комплексами по переработке отходов, создаваемыми АО «УКООЛО», объекты резидентов парка внесут весомый вклад в достижение целевых показателей, установленных указом Президента, в отношении доли перерабатываемых отходов и объема вторичного сырья, вовлекаемого в экономику.

В настоящее время основные строительные работы близки к завершению: в научно-техническом центре закончен монтаж кровли и внутренних инженерных систем, ведутся работы по отделке фасадов и благоустройству прилегающей территории. Объекты инженерной инфраструктуры, такие как котельная, насосная станция, очистные сооружения и трансформаторные подстанции, полностью готовы к эксплуатации. Осуществляется подключение инженерных коммуникаций и отделка здания контрольно-пропускного пункта.

В экотехнопарке будут размещены несколько компаний-резидентов. ООО «Город Сервис» строит комплекс для переработки резинотехнических изделий мощностью 12 тысяч тонн в год. ООО «ЛОЭК» реализует проект по переработке стеклоотходов объемом 200 тысяч тонн в год. ООО «РАСЭМ» создает предприятие по переработке полимерных материалов мощностью 46 тысяч тонн в год. Все резиденты завершили инженерные изыскания, завершают разработку проектной документации и выбор оптимальных технологических решений.