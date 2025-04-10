РЭО рассказал о ходе строительства полигона на 600 тысяч тонн в Крыму

В Крыму в районе Белогорска строительство современного полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 600 тысяч тонн в год идет в строгом соответствии с графиком. Подготовительные работы для ввода объекта в эксплуатацию находятся на завершающей стадии. Финансирование данного проекта обеспечивается за счет облигационного займа, организованного Российским экологическим оператором.

Как подчеркнул замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, согласно территориальной схеме обращения с отходами, этот полигон станет ключевым объектом для всего Крымского полуострова, принимая отходы, которые прошли предварительную обработку на других строящихся комплексах. Ожидается, что ежегодный объем поступающих ТКО составит 600 тысяч тонн.

Общий объем инвестиций в данный проект составляет 4,2 миллиарда рублей. Он реализуется на основе государственно-частного партнерства, где основная часть финансирования (95%) обеспечивается за счет облигаций РЭО, а оставшиеся 5% из собственных средств ООО «Крымский экологический оператор» (ООО «КЭО»), выступающего инициатором проекта.

Первый этап облигационного финансирования был осуществлен в сентябре 2024 года. Центробанк зарегистрировал выпуск облигаций на сумму 1,271 миллиарда рублей, которые были направлены на финансирование строительных работ в Белогорском районе.

По заявлению генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, процесс строительства полигона в Белогорском районе не выходит за рамки установленного плана. Этот объект для размещения ТКО даст возможность региону достичь целевых показателей, определенных федеральным проектом.

В настоящее время на территории полигона проводятся работы по укладке водонепроницаемого слоя из специального материала, формированию откосов и подготовке основания.