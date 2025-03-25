РЭО рассказал о новых правилах лишения статуса регоператора по ТКО

В сфере управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) вводятся обновленные нормы, которые позволяют лишить регионального оператора его статуса без обращения в судебные инстанции. Это возможно в ситуациях, когда компания признается банкротом, ее лицензия аннулируется или же она принимает решение о прекращении своей деятельности и добровольно отказывается от статуса. Разработкой этих изменений занимались эксперты из Российского экологического оператора.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила обращения с ТКО, утвержденные постановлением Правительства РФ 293. Эти правила четко определяют основания, при которых юридическое лицо может потерять статус регионального оператора, выделяя два возможных пути развития событий. Первый путь предусматривает лишение статуса без судебного вмешательства, опираясь на «безусловные основания», когда орган, заключивший соглашение с оператором, принимает решение о его расторжении. Второй путь описывает случаи, требующие решения суда для прекращения статуса. Целью введения новых правил является упрощение процедуры лишения статуса и повышение эффективности всей системы обращения с ТКО.

К «безусловным основаниям» для лишения регионального оператора его статуса относятся такие обстоятельства, как прекращение действия лицензии, решение о ликвидации компании или добровольный отказ от статуса, а также вступление в законную силу решения суда о признании оператора несостоятельным (банкротом) и начале конкурсного производства. Оператор обязан проинформировать уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ о наступлении этих обстоятельств в течение 10 рабочих дней.

Новые правила также устанавливают случаи, когда лишение статуса регионального оператора возможно исключительно на основании судебного решения. Например, если оператор неоднократно (пять или более раз) нарушал условия заключенного соглашения в течение календарного года. При этом, отсутствие действующей банковской гарантии рассматривается как самостоятельное основание для обращения в суд, независимо от наличия других нарушений условий соглашения.

Еще одним основанием для лишения статуса через суд может послужить наличие у оператора непогашенной задолженности перед другим оператором, подтвержденной судебным решением или актом сверки, в размере 25% и более от годовых обязательств, предусмотренных договором.

Кроме того, регионального оператора могут лишить статуса по решению суда в случае неоднократных (пять или более раз в течение года) нарушений утвержденных схем движения ТКО, которые были зафиксированы контролирующими органами.