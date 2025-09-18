РЭО рассказал о применении отходов удобрений в сфере строительства дорог

Специалисты из «Российского экологического оператора» в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов разработали детальную концепцию по вторичному использованию отходов производства минеральных удобрений, в частности, фосфогипса. В настоящее время подготовленный документ находится на финальной стадии согласования и в скором времени будет направлен на рассмотрение в правительство.

Предлагаемое распоряжение расширит возможности применения фосфогипса, включая его использование в дорожно-строительных работах, сельском хозяйстве и для рекультивации территорий, отведенных под размещение отходов.

«Фосфогипс может стать важным компонентом для дорожной отрасли. Его применение способствует не только повышению прочности дорожного полотна, но и вовлечению значительных объёмов отходов промышленности в систему экономики замкнутого цикла, — подчеркнул замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Это наглядный пример того, как возможно превратить отходы во вторичное сырье, одновременно решая экологические задачи и поддерживая развитие инфраструктуры».

Фосфогипс – это вторичный продукт химического производства, образующийся при создании минеральных удобрений. В настоящее время он является одним из наиболее распространенных промышленных отходов. Тем не менее он демонстрирует широкий спектр потенциального применения: этот материал подходит для строительства дорог, тротуаров, велосипедных дорожек, а также спортивных площадок и детских игровых зон.

«Успешный опыт использования фосфогипса уже накоплен в Ленинградской и Саратовской областях, — заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — В частности, в Балаковском районе Саратовской области успешно реализованы пилотные проекты по строительству дорожных участков общей площадью 180 тысяч квадратных метров».

Кроме того, имеется положительный опыт применения фосфогипса в процессе восстановления объектов размещения отходов. Разработанные технологии прошли государственную экологическую экспертизу и получили положительную оценку.