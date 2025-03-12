РЭО рассказал о самых частых ошибках в заявлениях на включение в реестр утилизаторов

Главные ошибки при оформлении заявок в реестр утилизаторов связаны, по информации от Российского экологического оператора, с недостаточной внимательностью к подготовке необходимой документации. Многие организации не уделяют должного внимания проверке соответствия документов установленным требованиям, и небрежное отношение к этому процессу приводит к отклонению заявки. С целью оказания помощи бизнесу РЭО организовал цикл обучающих онлайн-мероприятий, посвященных разбору типичных ошибок, допускаемых при подаче заявлений.

«Реестр утилизаторов — это ключевой инструмент для обеспечения прозрачности и надежности на рынке переработки отходов. Только компании, включенные в этот реестр, имеют право предоставлять услуги по выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время в реестре числится более сотни организаций, прошедших тщательную проверку. Росприроднадзор и РЭО рассмотрели свыше 1400 заявок, и значительное количество из них не соответствовало необходимым критериям.

«Выделить какую-то одну, наиболее распространенную ошибку сложно, так как они отличаются разнообразием, однако прослеживаются определенные тенденции: заявители зачастую недостаточно внимательно подходят к проверке заявлений и прилагаемых материалов. Встречаются различные технические неточности, например, в заявлении указывается один тип оборудования, а в техническом паспорте другой, а в технологическом регламенте третий. Как правило, большинство предприятий успешно устраняют эти недочеты за несколько попыток», — добавил глава РЭО.

Среди наиболее распространенных ошибок несоблюдение требований к информации, содержащейся в технологическом регламенте. Зачастую отсутствует необходимая документация на продукцию, либо заявленное оборудование не обеспечивает производство необходимого продукта утилизации в соответствии с технической документацией.

Также возникают проблемы с документами, подтверждающими право собственности на оборудование, когда юридически не подтверждается законность владения.

В РЭО часто выявляют ошибки в расчетах мощности оборудования, когда она определяется без учета технологических перерывов, режима работы персонала и вовлечения в процесс промышленных отходов, образующихся в процессе утилизации.

При проведении выездной оценки основные трудности связаны с проверкой работоспособности оборудования.

«Бывали случаи, когда сотрудники Росприроднадзора и РЭО обнаруживали на объекте неисправное или не подключенное оборудование, либо его поломку непосредственно во время проверки. В подобных ситуациях решение о включении в реестр утилизаторов становится невозможным, и процедуру приходится повторять, включая повторную проверку документации и выезд на место. Как правило, при повторных оценках работоспособность подтверждается, и организация успешно включается в реестр», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В марте РЭО запустил серию вебинаров, посвященных вопросам РОП, в рамках которых также рассматривается процесс включения в реестр утилизаторов.