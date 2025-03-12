РЭО рассказал о тысячах тонн цветочных отходов после 8 марта

Тысячи тонн увядших цветов отправляются на полигоны, превращаясь в отходы, как сообщает Российский экологический оператор (РЭО). По информации, предоставленной РЭО, ежегодный объем таких отходов превышает 8 тысяч тонн. Организация подчеркивает важность переработки отслуживших букетов и указывает на экологический ущерб, возникающий в процессе их разложения.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что после Международного женского дня в России образуется огромное количество цветочного мусора. Экономический анализ показывает, что ежегодно 8 марта реализуется около 160 миллионов цветов. Учитывая средний вес цветка в 70 граммов, общая масса достигает 11 200 тонн. Предполагая, что 80% этих цветов вскоре окажутся в мусорных баках, образуется около 8960 тонн отходов. Буцаев подчеркивает, что цветы, как органические отходы, должны утилизироваться в контейнерах для смешанного мусора. Разлагаясь на свалках, они выделяют парниковые газы. Однако, компостирование цветочных отходов позволит получить ценное удобрение, что соответствует принципам циклической экономики, где отходы перерабатываются и возвращаются в производственный цикл в виде новой продукции.

Процесс компостирования органических отходов на перерабатывающих предприятиях состоит из нескольких этапов. Сначала отходы подвергаются измельчению и смешиваются с древесными опилками или другими материалами для улучшения аэрации. Затем смесь помещается в специализированные бурты, тоннели или биореакторы, где поддерживаются оптимальные условия температуры и влажности. В течение нескольких месяцев микроорганизмы разлагают органические вещества, преобразуя их в гумусоподобную массу. После полного созревания компост просеивается для удаления посторонних включений и находит применение в сельском хозяйстве, озеленении или при восстановлении земель.

С 2020 года РЭО активно занимается разработкой государственных стандартов (ГОСТ) для утилизации органических отходов, включая растительные отходы, просроченные продукты и пищевые остатки. Разработанные РЭО технологические стандарты направлены на максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, в частности, для производства питательных грунтов и органических удобрений.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» планируется возведение новых предприятий, специализирующихся на компостировании органической фракции отходов. Ожидается, что к 2030 году суммарные мощности по переработке превысят 14 миллионов тонн.