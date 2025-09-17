РЭО рассказал о жюри Зеленой премии

Российский экологический оператор (РЭО) обнародовал имена членов экспертного совета, которые будут оценивать заявки, поданные на Зеленую премию. В судейскую коллегию вошли видные деятели из различных областей, включая бизнес-среду, науку, общественные организации, высшие учебные заведения, правительственные структуры и сферу культуры.

Согласно заявлению пресс-службы РЭО, разносторонний состав жюри подчеркивает всеохватный характер самой премии. Вовлечение специалистов из науки, предпринимательства, государственного управления, образования и культуры обеспечит всестороннюю экспертизу проектов и определение наиболее перспективных начинаний, направленных на улучшение экологической обстановки и создание экономики замкнутого цикла.

В экспертную группу включены руководители крупных компаний и общественных объединений, такие как Александр Пугин (гендиректор «ЭКОМАШГРУПП»), Михаил Чачин (вице-президент Сбербанка), Алексей Куртишвили (исполнительный директор «Хартии»), Андрей Бетин (исполнительный директор «Россия — страна возможностей»), Максим Протасов (глава Роскачества), София Малявина (гендиректор «Национальных приоритетов»), Павел Титов (президент «Деловой России»), Светлана Чупшева (гендиректор Агентства стратегических инициатив) и Рашид Исмаилов (председатель Российского экологического общества).

Депутаты Государственной думы также примут активное участие в работе судейской коллегии, в их числе Дмитрий Кобылкин (председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды), Вячеслав Фетисов (первый заместитель председателя того же комитета), Артем Метелев (председатель комитета по молодежной политике) и Николай Валуев (первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры).

Научное и образовательное сообщество представлено ректорами ведущих российских вузов: Иваном Лобановым (РЭУ им. Г. В. Плеханова), Валерием Белгородским (РГУ им. А. Н. Косыгина), Алевтиной Черниковой (Университет МИСИС), Антоном Петроченковым (Пермский политех), Виталием Морозовым (Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) и Дарьей Чашкиной (руководитель акселерационных программ и бизнес-инкубатора МГУ им. М. В. Ломоносова).

В список членов жюри вошли также Светлана Бик (руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития»), Григорий Гуров (глава Росмолодежи), Александр Павлов (главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ) и Юрий Хаханов (директор по городским технологиям Фонда «Сколково»). Среди членов жюри можно увидеть известную певицу Нюшу.