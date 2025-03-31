РЭО рассказал регионам Сибирского федерального округа о РОП

28 марта эксперты Российского экологического оператора (РЭО) совместно с заместителем полномочного представителя президента РФ в СФО Вадимом Головко провели рабочую встречу, посвященную вопросам внедрения и функционирования механизма РОП в сибирских регионах. В мероприятии участвовали как компании-производители, так и представители органов государственной власти субъектов СФО.

На совещании обсуждались ключевые нововведения в системе РОП, в частности, переход к электронному документообороту. Как подчеркнул директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, 2024 год станет завершающим этапом для предоставления отчетности в бумажном формате производителями и импортерами. Начиная с 2025 года, вся отчетность будет осуществляться в электронном виде через ЕФГИС УОИТ, оператором которой выступает РЭО. Система обеспечивает возможность подачи отчетов производителями и импортерами, заявок на включение в реестр организаций, занимающихся утилизацией, и отчетности самих утилизаторов.

Забралов напомнил, что конечный срок предоставления отчетности по РОП для производителей и импортеров 15 апреля. Исполнение обязательств по РОП возможно посредством утилизации установленного объема отходов или внесения экологического сбора.

Согласно информации, предоставленной РЭО, в СФО зарегистрировано 22 718 организаций, являющихся плательщиками РОП. В то же время, в реестр утилизаторов включено лишь 13 компаний, а дефицит мощностей по утилизации составляет 80,59 тыс. тонн в год.

В прошлом году РЭО, по поручению Правительства РФ и указаниям Минприроды России, организовал около 140 совещаний, вебинаров и встреч с представителями региональных органов власти, бизнеса и профессиональных объединений для детального разъяснения принципов работы механизма РОП. Информационно-разъяснительные мероприятия были возобновлены весной 2025 года.