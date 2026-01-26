РЭО разработал систему мониторинга экологической обстановки в России

В России начал функционировать первый этап Федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», разработанной Российским экологическим оператором. Эта система предназначена для контроля экологической ситуации по 18 ключевым параметрам. Информацию будут предоставлять 13 различных организаций, включая федеральные министерства и ведомства, а также органы власти на региональном и муниципальном уровнях.

По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, ответственного за вопросы экологии, «Экомониторинг» представляет собой унифицированную цифровую платформу для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды. Планируется дальнейшее развитие системы, в том числе интеграция инструментов математического моделирования и прогнозирования, а также технологий искусственного интеллекта. Это позволит более точно оценивать текущую ситуацию, эффективно управлять экологическими рисками и проводить комплексное прогнозирование.

Система предусматривает размещение 366 блоков экологических данных, распределенных по 18 модулям, охватывающим все аспекты окружающей среды. В частности, система будет содержать данные о состоянии атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, объемах выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также об обращении с отходами. Открытая часть платформы будет общедоступна.

Как отметил заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев, основной объем данных будет загружен в «Экомониторинг» в течение этого года. В ближайшие два года ожидается расширение функциональных возможностей системы.