РЭО: регионы должны предоставить планы закупок мусоровозов до конца месяца

В рамках совещания штаба, посвященного вопросам управления твердыми коммунальными отходами (ТКО), объявлено о начале приема от регионов трехлетних программ по закупке специализированной техники и контейнеров. Заседание прошло под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в Координационном центре Правительства РФ.

Александр Козлов подчеркнул необходимость предоставления регионами детализированных планов на 2026–2028 годы, касающихся обеспечения территорий транспортом для вывоза ТКО и достаточным количеством контейнеров, с обязательной отправкой документов до установленного срока. Особое внимание министр обратил на соблюдение дедлайна регионами, находящимися в «красной зоне», подчеркнув важность достижения запланированных показателей в каждом субъекте РФ.

К настоящему моменту РЭО получил стратегии по закупке техники от 75 регионов. Большая часть из них (69) требует внесения изменений, 6 получили одобрение, а план Республики Бурятия утвержден в полном объеме.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев сообщил, что 68 регионов направили в РЭО предварительные проекты «дорожных карт» по закупке контейнеров и организации контейнерных площадок на период 2026–2028 гг. Он призвал к активизации работы над документами для их скорейшей отправки в РЭО.

РЭО согласовал документы следующих шести субъектов: Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Башкортостана, Саратовской области, Карачаево-Черкесии и Томской области. Материалы пяти регионов — Ивановской, Иркутской, Новгородской, Тульской областей и Ставропольского края — отправлены на доработку.

В настоящее время на рассмотрении в РЭО находятся материалы 57 регионов, а 21 субъект РФ пока не представил свои проекты документов.