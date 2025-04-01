РЭО: регоператор КЧР по коммунальным отходам рискует лишиться статуса

В Карачаево-Черкесии компания «УК Глобус», выполняющая функции регионального оператора по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, может лишиться своего статуса из-за серьезных нарушений. Основной причиной угрозы является несвоевременное предоставление банковской гарантии, просрочка по которой достигла почти трех месяцев. Этот факт в числе прочих негативно повлиял на общую ситуацию с обращением с ТКО в регионе, отнеся его к числу отстающих. На совещании штаба, посвященном организации системы обращения с ТКО и проходившем в координационном центре правительства, подчеркивалась недостаточная стабильность работы регионального оператора, а также проблемы с наличием и обустройством контейнерных площадок, нехватка контейнеров и специализированного транспорта для вывоза мусора.

Представители Российского экологического оператора (РЭО) акцентировали внимание на серьезном отставании Карачаево-Черкесии от установленного графика по ключевым направлениям развития системы обращения с ТКО, особенно в части финансовой устойчивости региональных операторов. Несмотря на планируемое получение безотзывной банковской гарантии до конца 2024 года, к 25 марта 2025 года обязательство не было исполнено, а отставание составило 84 дня.

Помимо Карачаево-Черкесии, аналогичные трудности с оформлением банковских гарантий испытывают Амурская и Магаданская области, Забайкальский край, Республика Хакасия и Чукотский автономный округ.

В РЭО также отметили, что Карачаево-Черкесия входит в тройку регионов, которые до сих пор не утвердили план мероприятий по обеспечению специализированной техникой. В пресс-службе РЭО выразили обеспокоенность по поводу «систематического сбоя» в работе регионального штаба и предложили организовать видеоконференцию с участием представителей Минприроды, РЭО и главы региона для детального анализа сложившейся ситуации.

Положение усугубляется тем, что республика не приступила к реализации намеченного плана по созданию контейнерных площадок и обеспечению необходимым количеством контейнеров, отставая от графика на 25 дней. План закупок на 2025 год также не был своевременно направлен в РЭО.