РЭО: реорганизация ассоциаций «Ресурс» и «Чистая страна» официально завершена

Путем присоединения «Чистой страны» к «Ресурсу» завершен процесс объединения двух организаций. Данное решение получило одобрение 18 декабря 2025 года в ходе внеочередных собраний, проведенных обеими сторонами. В настоящее время ведется работа по подготовке и передаче необходимой документации в соответствующие органы.

Как заявила пресс-служба РЭО, укрупнение профессионального сообщества способствует улучшению диалога в отрасли и формированию единых подходов к развитию циркулярной экономики. Объединение ресурсов профильных ассоциаций позволит всесторонне подходить к решению вопросов развития инфраструктуры, тарификации и внедрения передовых технологий в сфере переработки отходов.

Ранее Российский экологический оператор выразил свою поддержку инициативе объединения этих организаций. Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что подобное усиление отраслевых организаций положительно повлияет на эффективность всей системы обращения с отходами и поспособствует распространению лучших практик.

В результате интеграции будет сформирована единая отраслевая ассоциация под названием «Чистая страна — Ресурс». Решение о проведении слияния структур было принято заблаговременно.

«Фактически, реорганизация для нас закончена. С 7 ноября текущего года мы работаем как единая структура, — отметил исполнительный директор ассоциаций «Ресурс» и «Чистая страна» Борис Прокопьев. — В рамках прошедших заседаний с участниками мы обсудили ключевые задачи и краткосрочные цели, включая дальнейшую поддержку циркулярной экономики, поддержку операторов ТКО и производителей продукции. Особое внимание уделяется вопросам регулирования тарифов».

Ассоциация «Ресурс», созданная при поддержке РЭО в 2021 году для содействия развитию экономики замкнутого цикла, объединяет предприятия, работающие в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая ТКО.