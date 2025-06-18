РЭО: семь комплексов по обращению с ТКО мощностью 735 тысяч тонн планируется создать в Красноярском крае

Правительство Красноярского края согласовало финансовые планы шести проектов, ориентированных на оперативное создание инфраструктуры по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В регионе идёт подготовка к подписанию концессионных договоров по упрощённой процедуре, без проведения конкурсов, опираясь на постановление правительства РФ № 649-р.

«В ноябре 2024 года Красноярский край утвердил дорожную карту, согласованную с ППК РЭО, где обозначены объекты обращения с ТКО, которые планируется построить в регионе. Речь идет о семи многофункциональных комплексах, способных сортировать до 735 тысяч тонн отходов ежегодно и перерабатывать 340 тысяч тонн. На сегодняшний день утверждены финансовые модели, технические требования и основные параметры шести проектов. В настоящее время ведется работа над концессионными соглашениями», — сообщили представители пресс-службы ППК РЭО. Общая стоимость всех семи проектов оценивается в 25 миллиардов рублей.

Красноярский край вошёл в список регионов, где будет применяться инновационная система поддержки проектов в области обращения с ТКО. Эта система позволяет заключать концессионные договоры напрямую с проверенными инвесторами, обходя конкурсные этапы. Для реализации этой инициативы было создано 25 специализированных проектных организаций.

Предложенный подход призван ускорить появление новых объектов по переработке ТКО. Он охватывает 19 регионов России, где будут созданы мощности для обработки 5 миллионов тонн отходов, утилизации 2,3 миллиона тонн и размещения 3,5 миллиона тонн отходов, не подлежащих переработке.