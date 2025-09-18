РЭО: семь субъектов отстали в подготовке региональных программ по переходу к ЭЗЦ

Среди отстающих в подготовке требуемой документации значатся Алтайский и Краснодарский края, Хабаровский край, Магаданская и Рязанская области, а также Республика Алтай и Мордовия. Информация об этом прозвучала на совещании, посвященном вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, организованном Координационным центром правительства РФ. Анализ ситуации в сфере ТКО был представлен специалистами Российского экологического оператора.

Заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что региональные стратегии должны четко определять способы достижения целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2030 году. К этому времени необходимо вовлечь в повторное использование не менее четверти производимых отходов и вдвое уменьшить объемы их захоронения. При этом, регионы вправе самостоятельно устанавливать приоритеты и темпы реализации, исходя из специфики собственных ресурсов.

В регионах, оказавшихся в «красной зоне», до сих пор не назначены ответственные министерства, не созданы рабочие группы и отсутствует взаимодействие между органами исполнительной власти. В ходе совещания представители отстающих субъектов сообщили о своих планах по разработке региональных программ.

Еще 36 регионов находятся в «желтой зоне», что указывает на проведение предварительной работы по инвентаризации, но непосредственная разработка программ еще не начата. Существует вероятность, что эти субъекты могут переместиться в «красную зону» к следующему совещанию, поэтому замминистра призвал их активизировать усилия.

В пресс-службе РЭО заявили, что 1 сентября главам регионов был направлен запрос о предоставлении информации о текущем состоянии разработки региональных стратегий. К 15 сентября данные поступили только от 56 субъектов. Заместитель руководителя Минприроды обратился к остальным регионам с просьбой оперативно предоставить необходимую информацию до конца текущей недели.

Предполагается, что разработка региональных стратегий будет завершена до конца 2025 года. В них должен содержаться анализ текущей ситуации в области образования и переработки вторичного сырья, описаны перспективные направления сотрудничества между различными отраслями, оценена возможность замены первичного сырья вторичным и представлен подробный план действий.