РЭО сформирует штаб для координации вывоза ТКО на майские праздники

Согласно информации, озвученной представителями РЭО на совещании в Координационном центре правительства, штаб будет действовать с 1 по 11 мая. Совещание было посвящено организации системы обращения с ТКО.

«Опираясь на успешный опыт мониторинга в новогодние каникулы, мы решили повторить эту практику и в мае. Увеличение объемов отходов и возможные задержки с их утилизацией в праздничные дни обусловлены началом дачного сезона, проведением общегородских мероприятий по уборке, затрудненным доступом к контейнерным площадкам из-за припаркованного транспорта, а также наплывом туристов в курортные зоны. Мы обращаемся к туристическим регионам с призывом тщательно подготовиться к организации работы в праздничные дни, так как, по опыту, именно в этих регионах чаще всего возникают проблемы с вывозом мусора», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В прошлом году наибольшее количество жалоб, зарегистрированных «РЭО Радаром» в период майских праздников, поступило из Московской, Ленинградской, Амурской, Волгоградской областей и Краснодарского края. Этим регионам рекомендовано усилить контроль за деятельностью региональных операторов. Особое внимание также следует уделить регионам, где уже наблюдаются проблемные ситуации, таким как Самарская, Оренбургская, Владимирская области и Краснодарский край, в частности, Геленджик. РЭО и Минприроды будут тщательно отслеживать ситуацию в этих регионах на протяжении всех праздничных дней.

По прогнозам ведомств, в майские праздники ожидается увеличение туристического потока в регионах Южного федерального округа, во всех субъектах Северного Кавказа, Нижегородской, Мурманской, Калининградской областях, Республиках Алтай, Карелия, Татарстан, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Особое значение приобретает подготовительный этап, включающий в себя прогнозирование нагрузки, инвентаризацию контейнерных площадок и имеющейся техники, а также проверку готовности всех ответственных структур к оперативному реагированию на возможные проблемы.

Региональным операторам необходимо заранее провести техническое обслуживание и ремонт всего парка техники. В сотрудничестве с муниципалитетами им также следует проанализировать проблемные контейнерные площадки, при необходимости установить дополнительные контейнеры или бункеры, определить наиболее загруженные маршруты и внести коррективы в графики вывоза отходов.

Все муниципальные образования должны быть готовы к активному взаимодействию и обмену информацией со службами для обеспечения непрерывного вывоза мусора.

«В период майских праздников особенно актуальным становится вопрос размещения строительных и растительных отходов на контейнерных площадках. Мы рекомендуем регионам провести информационную кампанию о правилах обращения с подобными отходами и организовать дополнительные места для их складирования. Для оперативного получения информации о переполненных контейнерах и других проблемах необходимо наладить обратную связь с населением. Жалобы можно направлять через „РЭО Радар“, все сообщения будут обработаны. Реализация данных мер позволит эффективно организовать работу по обращению с ТКО в период майских праздников, предотвратить образование несанкционированных свалок и обеспечить чистоту и комфорт в населенных пунктах», — подчеркнул заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева, РЭО разработал методические рекомендации для оказания практической помощи субъектам РФ в праздничные дни. Они охватывают вопросы планирования ресурсов, усиления контроля за вывозом отходов и организации межведомственного взаимодействия.

На данный момент 65 регионов утвердили регламенты действий на период праздников. Остальным субъектам РФ рекомендовано последовать их примеру.