РЭО сообщил о необходимости замены свыше 6000 мусоровозов в российских регионах
Фото: [Медиасток.рф]
На совещании, посвященном вопросам системы обращения с отходами и прошедшем в Координационном центре Правительства РФ, стало известно, что примерно четверть спецтехники, используемой для вывоза ТКО в российских областях, работает уже больше десяти лет. Эти данные были получены аналитиками РЭО.
«Хочу отметить крайне важную роль своевременного обновления парка специализированной техники. Документы, в которых отсутствуют планы по закупке новой техники, заведомо неэффективны и не будут утверждены. Вся техника старше 10 лет должна быть заменена в ближайшие три года. Прошу учесть это при подготовке необходимой документации», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Согласно информации, предоставленной региональными операторами в системе ФГИС УТКО, приблизительно четверть техники, эксплуатируемой в российских регионах, находится в работе более десятилетия.
«Около 1500 мусоровозов используются более 20 лет, при этом 82 из них – свыше 40 лет», – сообщили представители пресс-службы РЭО.
К настоящему моменту 75 субъектов Федерации представили свои планы по закупке техники на следующий год.