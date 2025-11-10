РЭО сообщил о необходимости замены свыше 6000 мусоровозов в российских регионах

«Хочу отметить крайне важную роль своевременного обновления парка специализированной техники. Документы, в которых отсутствуют планы по закупке новой техники, заведомо неэффективны и не будут утверждены. Вся техника старше 10 лет должна быть заменена в ближайшие три года. Прошу учесть это при подготовке необходимой документации», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.