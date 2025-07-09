РЭО сообщил о передаче проектной документации по КПО «Анапа» на прохождение Главгосэкспертизы

Российский экологический оператор (РЭО) сообщил о передаче полного комплекта документации по проекту мусороперерабатывающего комплекса «Анапа» в Главгосэкспертизу для проведения оценки. Комплекс, который планируется построить в Краснодарском крае, является частью национального проекта «Экологическое благополучие».

Представители пресс-службы РЭО подчеркнули, что все работы по созданию первого концессионного объекта в Краснодарском крае идут строго по графику. В настоящее время завершена подготовка необходимой проектно-сметной документации, которая направлена в Главгосэкспертизу на экспертизу.

Планируется, что данный комплекс станет одним из крупнейших в регионе, способным обрабатывать до 300 тысяч тонн отходов и утилизировать до 110 тысяч тонн в год. Общая стоимость строительных работ оценивается в 6 миллиардов рублей, из которых около 4 миллиардов рублей будет профинансировано РЭО в виде льготного займа инвестору из средств, привлеченных за счет выпуска облигаций.