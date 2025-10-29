РЭО сообщил о скором завершении приема заявок на конференцию по экономике замкнутого цикла

РЭО обращает внимание студентов на то, что до окончания приема заявок на участие в конференции, посвященной циркулярной экономике, осталось всего 10 дней. Последний день подачи работ – 7 ноября. Пять победителей, представивших наиболее перспективные проекты, получат стипендии от РЭО в размере 150 тысяч рублей.

Представители пресс-службы РЭО отметили, что данная конференция предоставляет студентам уникальную возможность продемонстрировать свои научные разработки в области устойчивого развития и продемонстрировать практическую применимость концепций циркулярной экономики. Поддержка начинающих специалистов является приоритетной задачей, так как именно они будут формировать будущее российской экологической отрасли.

Мероприятие, которое проводится при содействии РУДН, направлено на выявление наиболее одаренных студентов, стимулирование обмена знаниями и поддержку экологических исследований в России. Очный заключительный этап пройдет в конце ноября, где финалисты представят свои работы экспертам в данной сфере.