РЭО сообщил о сокращении общего числа жалоб, связанных с вывозом мусора

В ноябре текущего года граждане направили 51 762 запроса, касающихся проблем с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) и состоянием мест размещения контейнеров. Эти данные были представлены на совещании Инцидента № 58, посвященном организации системы обращения с ТКО, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев в Координационном центре Правительства РФ. Анализ текущей ситуации в области обращения с отходами предоставили эксперты из Российского экологического оператора.

«Наблюдается позитивная динамика в сфере поступающих запросов. С момента начала ведения статистики на штабе, в июле текущего года, число обращений стабильно снижается. Общее снижение количества претензий в период с июля по ноябрь составило 22%. Например, в июле было зарегистрировано 66 143 обращения, в то время как в ноябре – 51 762. В расчете на 100 тысяч жителей это соответствует 35,45 обращениям», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Тремя наиболее распространенными темами обращений являются: состояние мусорных площадок и контейнеров (36% от общего числа), уборка и вывоз отходов за пределами установленных мест (24%), а также случаи экологических нарушений (19%).

«Учитываются обращения, полученные через различные каналы связи с населением, такие как платформа "Инцидент-менеджмент ЦУР", портал госуслуг "Решаем вместе" и платформа "РЭО Радар"», – сообщили в пресс-службе РЭО.

В прошлом месяце наибольшее количество обращений, касающихся состояния контейнерных площадок, поступило из Республики Карелия, Мурманской и Самарской областей. Однако в этих регионах также зафиксировано улучшение ситуации за последний месяц. Количество обращений в Республике Карелия уменьшилось на 9%, в Мурманской области — на 2%, а в Самарской области — на 22%. На текущей неделе указанные регионы больше не значатся в перечне самых проблемных.

Что касается уборки ТКО вне границ контейнерных площадок, то в прошлом месяце больше всего обращений поступило из Самарской, Новосибирской и Ростовской областей.

По части экологических правонарушений в лидерах числятся Кабардино-Балкарская Республика, Приморский и Ставропольский края.