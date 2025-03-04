РЭО сообщил о включении более сотни компаний в реестр РОП

В рамках расширенной ответственности производителей (РОП) сформирован перечень утилизаторов, в который вошли предприятия, занимающиеся переработкой различных видов вторичного сырья, включая макулатуру, полимеры, стекло, шины и электронные отходы. По данным за 2024 год и начало 2025 года, в реестр включено 101 предприятие, прошедшее проверку с участием специалистов Российского экологического оператора (РЭО).

«Формирование реестра утилизаторов направлено на повышение прозрачности рынка переработки отходов и создание объективной картины о количестве предприятий, вовлеченных во вторичную переработку сырья. В течение 2024 и 2025 годов в реестр вошла 101 компания, успешно прошедшая как документальную проверку, так и выездную оценку. В их числе предприятия, перерабатывающие алюминий, бумагу, полимеры, стекло, древесину, батарейки, электронные устройства, текстиль, шины, комбинированную упаковку и нефтепродукты. Совокупная мощность этих предприятий составляет 5,6 миллиона тонн в год», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году в реестр были включены 79 компаний, а в январе-феврале 2025 года – еще 22. Эти предприятия специализируются на утилизации таких фракций, как алюминий (3 компании), батарейки (1), бумага (2), древесина (2), древесная щепа (1), комбинированная упаковка (1), макулатура (19), нефтепродукты (2), полимеры (30), стекло (12), текстиль (4), шины (6), электроника (7), электротехника (5).

В реестр также вошли компании, занимающиеся переработкой нескольких видов вторичного сырья, например, бумаги, картона и комбинированной упаковки (1 компания), древесины, шин и резиновых технических изделий (РТИ) (1), резины и шин (1), а также шин и РТИ (7).

Среди крупнейших предприятий, включенных в реестр, выделяются утилизаторы макулатуры: ООО «СУХОНСКИЙ КБК» в Вологодской области, с мощностью 347,5 тыс. тонн в год, и ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ. С.П.ТИТОВА» в Татарстане, с мощностью 327 тыс. тонн в год.

В реестр вошли и малые предприятия, успешно прошедшие проверки. Примерами являются ООО «МАГИСТРАЛЬИНВЕСТ» в Нижегородской области, занимающееся переработкой стекла (мощность 98,1 тонны в год), и ООО «АЮ» в Татарстане, специализирующееся на переработке полимеров (мощность 317 тонн в год).

В реестр утилизаторов вошли компании из различных регионов России, включая Алтайский край (2 компании), Архангельскую, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую (2), Вологодскую (2), Воронежскую (2) области, города Москва (2) и Санкт-Петербург (2), Ивановскую (2), Калужскую (3), Кемеровскую (4) области, Краснодарский (1), Красноярский (3) края, Ленинградскую (3), Липецкую (4), Московскую (20), Нижегородскую (4), Омскую (3), Пензенскую (1) области, Пермский край (3), Республики Адыгея (2), Башкортостан (4), Марий Эл (1), Мордовия (1), Татарстан (7), Ростовскую (3), Рязанскую (1), Самарскую (2), Свердловскую (3) области, Ставропольский край (3), Тверскую (1), Томскую (1), Тульскую (1), Тюменскую (2), Челябинскую (3) и Ярославскую (6) области.

«С 2024 года в рамках реформы РОП начал функционировать реестр утилизаторов, инициированный РЭО и Минприроды России. Его основная цель – исключение из системы компаний, формально заявляющих об утилизации отходов, но фактически не осуществляющих данную деятельность. Производители и импортеры товаров и упаковки имеют возможность сотрудничать с утилизаторами из реестра, что является экономически более выгодным вариантом, или же выплачивать экологический сбор. Процесс проверки предприятий включает в себя выездные инспекции, оценку оборудования и подтверждение заявленных мощностей, что способствует обеспечению прозрачности и эффективности системы утилизации», — пояснил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Реестр утилизаторов был введен в действие в 2024 году. В соответствии с действующим законодательством, перерабатывающие компании могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только после включения в реестр. Для облегчения понимания новых требований, касающихся реестра утилизаторов и РОП, РЭО создал на своем сайте специальный раздел с подробными разъяснениями, включая рекомендации по подготовке документов для включения в реестр.