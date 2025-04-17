РЭО сообщил о выходе 8 субъектов из дефицита по мусоровозам

Вопросы недостатка мусоровывозящего транспорта и планы закупок на следующий год стали главными темами обсуждения на совещании штаба по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое прошло 15 апреля под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Российский экологический оператор (РЭО) рассказал о выходе из дефицита 8 регионов. Замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев отметил положительные изменения за прошедшую неделю. Он подчеркнул, что все регионы утвердили планы по обеспечению необходимой техникой, а мероприятия по ликвидации дефицита идут по графику. Важным аспектом является закрепление финансирования на приобретение мусоровозов в бюджетных документах и отражение этих данных в дорожных картах во ФГИС УТКО. Представители РЭО готовы оказывать консультационную поддержку по работе с информационной системой.

По сравнению с предыдущим совещанием, 8 регионов улучшили свои показатели и перешли в «зеленую зону», что означает полное покрытие потребности в мусоровозах. В этот список вошли Краснодарский край, Республика Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Новосибирская, Тульская, Челябинская и Тамбовская области.

Замминистра также рассказал о программе льготного лизинга, предназначенной для обновления парка специализированной техники для транспортировки ТКО. Условием участия в программе является подтверждение регионами выделения средств на закупку техники до конца апреля, а также регистрация техники региональных операторов в системах ГЛОНАСС и ФГИС УТКО. Региональным властям рекомендовано довести эту информацию до операторов и оперативно, в течение первой половины мая, подать заявки на участие в программе.

В общей сложности, регионам, находящимся в «красной» и «желтой» зонах, необходимо закупить 771 единицу специализированной техники для вывоза ТКО. За период с 1 октября 2024 года по настоящее время регионами уже приобретена 641 единица техники.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова отметила, что согласно дорожным картам регионов, в 2025 году планируется закупить 302 машины, что составляет 39% от общего дефицита. На данный момент уже приобретено 58 единиц техники, что составляет 19% от запланированного на текущий год объема. Это свидетельствует о положительной динамике в решении вопроса обеспечения регионов техникой.

По информации, актуальной на 15 апреля, данные о закупках специализированной техники предоставили 87 субъектов Российской Федерации.