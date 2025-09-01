РЭО сообщил подробности обучения в «Зеленой школе»

Российский экологический оператор (РЭО) поздравляет школьников, студентов и преподавателей с началом учебного года и предлагает бесплатное обучение в проектах, направленных на повышение экологической культуры и информирование о способах переработки отходов. Среди таких инициатив – онлайн-платформа «Зеленая школа» для школьников и обучающий курс «Зеленый курс» для студентов.

Как отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова, новый учебный год – это новые возможности для развития. Она приглашает молодежь участвовать в образовательных программах, формирующих заботливое отношение к природе и ресурсам. Тарасова подчеркнула, что будущее страны зависит от решений, принимаемых молодым поколением, и важно, чтобы эти решения были экологически обоснованными и устойчивыми.

«Зеленая школа» – это бесплатная онлайн-платформа для школьников, где в формате интерактивных видеоуроков и тестирований можно узнать о сортировке мусора, пригодных для переработки материалах, принципах циркулярной экономики и важности бережного отношения к ресурсам в повседневной жизни. Проект предназначен для школьной аудитории, но может быть полезен и педагогам.

Для студентов и молодых специалистов РЭО предлагает «Зеленый курс» – образовательную программу, состоящую из онлайн-модулей, практических работ и анализа конкретных ситуаций. Участники знакомятся с современными экологическими подходами, циркулярной экономикой и устойчивым развитием, а также получают возможность применить эти знания в будущей профессиональной деятельности. Программа способствует расширению знаний и обретению навыков, необходимых на современном рынке труда.