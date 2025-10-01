РЭО составил гайд для подачи заявки на «Зеленую премию»

Российский экологический оператор (РЭО) обнародовал подробное руководство для тех, кто хочет принять участие в конкурсе «Зеленая премия — 2025», содержащее пошаговые инструкции по оформлению и подаче заявок. У потенциальных конкурсантов есть месяц, чтобы ознакомиться с рекомендациями и подготовить свои материалы.

Премия в этом году охватывает широкий спектр направлений, включая номинации для некоммерческих организаций, экологических и образовательных (школы, вузы и т. д.) центров, лидеров, а также проекты в сфере технологических разработок, устойчивого сельского хозяйства, экологического бизнеса, инициатив отдельных компаний (внутренних и внешних) и даже рейтинг российских регионов.

«Мы понимаем, что многие участники могут впервые столкнуться с процедурой участия в "Зеленой премии", поэтому подробная инструкция позволит облегчить этот процесс. Наша задача – сделать участие в конкурсе максимально простым и доступным для всех экологических проектов в стране, чтобы каждый мог без труда зарегистрироваться и представить свои достижения», – пояснили представители пресс-службы РЭО.

Первым шагом является авторизация в личном кабинете на веб-сайте green-award.ru. Для этого необходимо найти и нажать кнопку «Вход», которая находится в правом верхнем углу страницы. Если вы еще не зарегистрированы, укажите свой email-адрес и нажмите «Далее». На следующей странице вам будет предложено создать надежный пароль, следуйте подсказкам системы и нажмите «Присоединиться». Для зарегистрированных пользователей достаточно ввести свои учетные данные.

После успешной авторизации вы попадете в форму создания профиля пользователя. После заполнения анкеты на указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление об успешной регистрации. Необходимо перейти по ссылке, указанной в письме, чтобы подтвердить свою учетную запись. После этого вы будете автоматически перенаправлены на платформу «Зеленая премия — 2025».

Теперь вы можете приступить к подаче заявки на участие. Выберите интересующую вас категорию, зайдите на страницу выбранной номинации и нажмите кнопку «Участвовать в конкурсе».

Для представления вашего проекта необходимо внимательно заполнить форму заявки. Это позволит организаторам получить наиболее полную информацию о вашей работе. Обязательные для заполнения поля отмечены специальным символом — красной звездочкой. Содержание анкеты может незначительно отличаться в зависимости от выбранной номинации. Для обязательного участия необходимо добавить два вертикальных фото. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Отправить».

Все ваши заявки будут доступны для просмотра в личном кабинете. Однако важно помнить, что после отправки заявки внесение изменений станет невозможным. После отправки первой анкеты вы имеете возможность подавать неограниченное количество проектов в другие номинации.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы опубликованы по специальной ссылке.

В числе партнеров премии — ПАО Сбербанк, компании «Хартия» и «Экомашгрупп», а также известная певица Нюша.