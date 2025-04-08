РЭО совместно с Минприроды РФ разработали регламенты для мусороперегрузочных станций

Об этом стало известно в ходе еженедельного заседания штаба, посвященного вопросам управления твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое проводилось на площадке Координационного центра правительства.

«В декабре 2024 года вступил в силу Федеральный закон 497-ФЗ, определяющий понятия „отдаленных территорий“, „перегрузочных станций“ и „объектов, перерабатывающих ТКО в техногрунты из органики“. Во исполнение этого закона, РЭО и Минприроды подготовили проект постановления, устанавливающего унифицированные стандарты для таких объектов. Данный проект вносит корректировки в постановление Правительства РФ 1657 от 12.10.2020, касающиеся расположения, контроля массы и методов загрузки ТКО на этих станциях», — пояснил заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев.

В частности, территории мусороперегрузочных станций должны быть ограждены для предотвращения несанкционированного доступа. На этих объектах необходимо наличие твердого покрытия (асфальтовое, бетонное, полимербетонное или керамическое), а также систем для сбора и удаления дождевой и талой воды. Запрещено размещать перегрузочные станции на заболоченных и подтопляемых участках, складировать ТКО на открытых площадках без упаковки, а также извлекать вторичные ресурсы непосредственно из ТКО на территории станций.

Обязательным требованием, как и для других объектов, работающих с ТКО, является фото- и видеофиксация прибывающего транспорта и автоматическая передача показаний весов в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

Постановление предусматривает два варианта перегрузки отходов из мусоровозов: либо в накопительные емкости, либо в крупнотоннажные транспортные средства. При этом необходимо обеспечить наличие специальных конструкций, предотвращающих образование пыли и просыпание ТКО.

«В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования и в скором времени будет направлен на рассмотрение в Правительство. Мы призываем субъекты РФ тщательно изучить устанавливаемые требования и провести информационно-разъяснительную работу с операторами по обращению с ТКО и региональными операторами, чтобы к 1 сентября 2025 года все объекты соответствовали требованиям российского законодательства», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

На совещании также обсудили прогресс реализации мероприятий, предусмотренных дорожными картами, основные направления развития отрасли ТКО в регионах и уровень их готовности.

Директор департамента экономики замкнутого цикла в сфере отходов производства и потребления Минприроды России Андрей Федотовский представил отчет о расширении перечня товаров, к которым предъявляются требования по содержанию вторичного сырья.