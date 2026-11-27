Украина предложила условия перемирия в Черном море для восстановления безопасного судоходства и экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

По словам главы МИД, Украина предложила условия перемирия в Черном море для восстановления безопасного судоходства и экспорта сельскохозяйственной продукции. Предложения уже переданы международным партнерам, и теперь Киев ожидает ответа от России.

Министр уточнил, что Москва выдвигает дополнительные условия, которые касаются экспорта нефти. По его словам, каждый раз, когда Украина передает пакет предложений, Россия выдвигает новые «нереалистичные требования».

Ранее стало известно, что изоляция канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе поддержки Украины стала тревожным сигналом для Киева.