Современное морское ракетное вооружение было испытано в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом Александра Моисеева.

По словам главкома, возможности этого оружия не просто уникальны. Он уточнил, что речь идет обо всем, что сегодня состоит на вооружении Вооруженных сил России: высокоточных, противокорабельных и гиперзвуковых комплексах, а также противолодочном оружии. Все это Моисеев охарактеризовал как самое современное.

Отдельно главком ВМФ отметил ударный потенциал атомных многоцелевых подлодок проекта «Ясень-М». По его словам, эти субмарины способны применять все современное вооружение.

Ранее стало известно, что Украина предложила перемирие в Черном море, Россия выдвинула встречные условия.