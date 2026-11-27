В Малайзии пенсионер несколько раз сбрасывал звонки с незнакомого номера, принимая их за уловки аферистов, и только взяв трубку, узнал о выигрыше 1 млн ринггитов ($242 тыс.). О курьезном случае со слов самого счастливчика сообщило издание Weirdkaya.

Героем истории стал Мохаммад Идрис Ибрагим, который 31 год отдал работе на почте. Привычная осторожность едва не сыграла с ним злую шутку: неизвестный номер настойчиво набирал его трижды, и лишь на третий раз мужчина сдался и ответил. На другом конце провода оказались настоящие сотрудники банка, обрадовавшие его призом в 1 млн ринггитов ($242 тыс.) по специальной сберегательной программе.

Впрочем, и после беседы бывший почтальон не спешил открывать шампанское — в эпоху телефонных разводов поверить в такую щедрость на слово непросто. Чтобы убедиться, что его не разыгрывают, Ибрагим лично отправился в банковское отделение, где менеджеры официально подтвердили крупный куш.

Любопытно, что удача заглядывает к нему не впервые: к сберегательной программе мужчина подключился еще в 2008 году, а в 2019-м уже забирал приз в 50 тыс. ринггитов ($12 тыс.). С новым миллионом пенсионер обходится без лишней суеты — присматривается к покупке дома или участка земли, но с тратами не торопится и пока держит средства на счете, пополняя накопления. По признанию Ибрагима, этот выигрыш позволит ему без лишних тревог строить планы на будущее и сделать жизнь семьи заметно комфортнее.