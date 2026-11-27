В деревне Гаврилково Междуреченского округа зафиксировали активность лишенного сана монаха Тихона (Соколовского), из-за чего верующих призвали воздержаться от его обрядов. С таким предупреждением выступили в Вологодской митрополии, передает gorodvo.ru .

В населенном пункте действует канонический приход храма святителя Николая, однако параллельно свои ритуалы там организует и бывший священнослужитель. В епархии обратились к жителям округа и всей области с призывом игнорировать подобные собрания, «молебны» и «крещения», отметив, что участие в них «не приближает к Богу, но наносит вред душе».

Как напомнили в митрополии, история раскола началась в ноябре 2024 года, когда прошлый насельник Спасо-Прилуцкого монастыря самовольно оставил обитель. За это нарушение его запретили в священнослужении, после чего он порвал с Русской православной церковью и примкнул к сторонней структуре, не имеющей отношения к РПЦ.

Позднее Церковный суд Вологодской епархии официально лишил Тихона сана. С тех пор он утратил право называть себя священником, вести службы и совершать церковные таинства, а любые подобные действия с его участием в митрополии расценивают как духовно опасные для православных.