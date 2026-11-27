Торжественный вечер, приуроченный ко Дню матери, состоялся во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. С наступающим праздником жительниц округа поздравили представители местной администрации и Совета депутатов, отметив их вклад в укрепление семейных ценностей.

Главными героинями праздника стали многодетные мамы и женщины, посвятившие себя достойному воспитанию детей. За активную жизненную позицию и сохранение семейных традиций им вручили благодарственные письма от администрации муниципалитета и окружного Совета депутатов.

С теплыми пожеланиями к виновницам торжества обратились первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина и заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов.

Для гостей подготовили насыщенную культурную программу. Еще до начала официальной части в Белом фойе развернулись экспозиция изделий местных мастеров из объединения «ЛИК» и фотовыставка, посвященная национальным костюмам. Праздничное настроение на сцене создавали юные вокалисты и танцевальные коллективы, а ярким финалом вечера стало выступление ансамбля солистов «Эйфория» Московской областной филармонии.