Турист из ЮАР Ди Джей Бордман обнаружил в джунглях Таиланда россиянина, который 19 лет скрывался там без документов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Бордман привез друзей на уединенный пляж на острове Панган, который нашел через Google Maps. На месте компания увидела старую хижину, а на одной из пальм — отшельника. Мужчина угостил гостей кокосами и пригласил в свое жилище.

Несмотря на радушие, Бордман решил сообщить о нем властям. Отшельником оказался россиянин, проживший в джунглях 19 лет без соответствующих документов. Его задержали. Соотечественнику грозит тюремное заключение, а затем депортация.

После публикации истории в интернете туриста из ЮАР начали упрекать в том, что он разрушил жизнь человека, который никому не мешал.

Ранее стало известно, что китайские туристы выбрали Мурманскую область для встречи Нового года.