В Мытищах прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса добровольцев «Волонтер года – 2026», на него было подано около 350 заявок. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Среди участников и 14-летние ребята, только начинающие свой путь, и опытные наставники, и серебряные волонтеры, которые подают пример всей области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

На площадке собрались активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья», победителей и призеров определили в 12 номинациях. Они охватили ключевые направления добровольчества — от наставничества и помощи участникам специальной военной операции до экологии и медиа.

Главную награду — титул «Волонтер года» — получил Виталий Дегтярев из Лобни, который занимается добровольчеством с 2018 года. С 2024 года он координирует работу движения «Волонтеры Подмосковья» в своем городском округе. В июне 2026 года Виталий в статусе руководителя делегации отправился в гуманитарную миссию #МыВместе в Курскую область.

В номинации «Герои», где первое место разделили сразу три активиста, был отмечен Низами Фарухов из Балашихи. Первое место в этой номинации с он также разделили Сергей Михайлов из Королева и Илья Козловиз Солнечногорска.

Победителем в номинации «Многолетний вклад» стал заместитель директора музыкально-драматического театра Денис Колесникович из Пушкинского округа. Второе место - Ирина Ульянова из Ступино. Замкнула тройку лидеров Нина Фарафонова из Красногорска.

Первое место в номинации «Серебряное волонтерство» заняла Алевтина Чусовская из Домодедово.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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