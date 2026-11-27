Проблемы со зрением могут быть первым сигналом гипертонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на офтальмолога Ирину Зимину.

По словам специалиста, изменения на глазном дне часто становятся первым признаком стойкого повышения артериального давления, даже когда другие симптомы еще не беспокоят. Из-за постоянного высокого давления могут развиться гипертоническая ангиопатия и ретинопатия, которые проявляются сужением сосудов, появлением «мушек» и внезапным снижением зрения.

Врач добавила, что без лечения гипертония будет неуклонно прогрессировать, из-за чего зрение начнет ухудшаться, появятся покраснение глаз, головная боль и повышенная утомляемость при зрительных нагрузках. На поздних стадиях заболевание часто осложняется кровоизлияниями и серьезным снижением зрения вплоть до слепоты, подчеркнула Зимина.

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