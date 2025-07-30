РЭО совместно с Минприроды сформирует группу из импортеров для оптимизации РОП

Данное решение было принято в ходе онлайн-совещания, посвященного анализу итогов отчетной кампании по РОП с учетом вступивших в силу обновленных положений для импортных операций. Главной целью новой рабочей группы станет унификация толкования нормативных документов и упрощение процесса подачи отчетности через государственную информационную систему ЕФГИС УОИТ. Предполагается, что данная группа станет площадкой для сбора предложений от предпринимателей и разработки рекомендаций по совершенствованию регуляторной базы.

«Усовершенствованная система РОП направлена на повышение прозрачности всех этапов утилизации и стимулирование предприятий к развитию инфраструктуры переработки отходов, что является необходимым условием для достижения общенациональных экологических целей. В отношении импорта важно, чтобы механизм РОП был понятен и удобен в применении. Мы видим, что у бизнеса возникло много вопросов, и стремимся к установлению эффективного диалога. Рабочая группа послужит платформой для обсуждения проблемных вопросов и поиска совместных решений», – заявил Игорь Забралов, директор РЭО по направлению развития экономики замкнутого цикла.

Он отметил, что период тестирования новых правил для импорта завершится в сентябре. После этого, совместно с Минприроды и Правительством РФ, планируется утвердить конкретные направления по улучшению функционирования всей системы РОП.

К участию в работе группы будут приглашены представители бизнес-сообщества, что станет значимым шагом на пути к упрощению и переводу в электронный вид отчетности по РОП.

Пилотный проект, касающийся импортеров, был запущен 1 сентября 2024 года. Согласно его условиям, импортеры определенной номенклатуры продукции обязаны либо оплачивать экологический сбор, либо предоставлять банковскую гарантию и поручительство организации, занимающейся утилизацией. Эти меры обязательны для введения продукции (включая товары в упаковке) в оборот на территории РФ. Данное требование распространяется исключительно на товары, ввозимые из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

В соответствии с обновленными требованиями РОП, все производители и импортеры должны отчитываться о выполнении установленных нормативов утилизации отходов, образующихся в результате использования товаров и упаковки. Отчетность по импортируемой продукции и упаковке в рамках пилотного проекта подается исключительно через федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).

Федеральный закон № 451-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты РФ, был принят 4 августа 2023 года и вступил в силу 1 января 2024 года. Нормативы утилизации упаковки будут поэтапно увеличиваться до 1 января 2027 года: с 2025 года обязательной станет утилизация 55% массы упаковки, с 2026 года — 75% ее массы, а с 1 января 2027 года — 100%.