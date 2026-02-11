РЭО совместно с вузами подготовит кадры для агропрома

Российский экологический оператор совместно с РГУ имени А.Н. Косыгина и Сибирским государственным университетом инженерии и биотехнологий создает программу повышения квалификации для работников агропромышленной отрасли. Начало учебного процесса намечено на сентябрь 2026 года.

Данная образовательная инициатива носит название «Проектирование агропромышленных продуктов и упаковки в цифровой среде: цифровые двойники, экологическая оценка и прогнозирование жизненного цикла». Ее цель — синтезировать знания из сферы высоких технологий, агробиотехнологий, дизайна и экологии. Подобный синтез различных дисциплин создает актуальную модель обучения, отвечающую практическим потребностям производства и экологическим требованиям современности.

Программа разработана для сотрудников агропромышленных и перерабатывающих компаний, экспертов в области экологии и ESG, а также для дизайнеров и специалистов по цифровым симуляциям.

Основой курса является решение практических задач, с которыми сталкиваются предприятия АПК. Участники научатся применять средства цифрового проектирования, проводить экологическую оценку и моделировать жизненный цикл изделий и их упаковки, пояснили в пресс-службе РЭО.