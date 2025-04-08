РЭО: создание объекта ТКО в Псковской области подошло к завершающей стадии

Об этом сообщил Российский экологический оператор (РЭО). Представители РЭО и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили в режиме онлайн процесс строительства современного комплекса обработки ТКО, рассчитанного на переработку 250 тысяч тонн отходов в год.

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, проект в Псковской области реализуется посредством концессии, что представляет собой действенную форму сотрудничества государства и частного сектора. Финансирование строительства обеспечивается целевой субсидией региону в размере 1,8 млрд рублей.

В финансировании также участвовал Сбербанк. Общая сумма инвестиций в проект составляет 4,5 млрд рублей.

Ирина Тарасова, генеральный директор РЭО, сообщила, что проектная документация комплекса в Палкинском районе Псковской области была актуализирована. Объект практически готов, его запуск запланирован на третий квартал 2025 года. Регион получит современное предприятие, способное сортировать до 250 тысяч тонн ТКО и перерабатывать 95 тысяч тонн отходов.