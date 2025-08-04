РЭО стал партнером всероссийского конкурса «Лидер качества»

Роскачество ежегодно выступает организатором этого мероприятия. Ирина Тарасова, генеральный директор ППК РЭО, вошла в состав Наблюдательного совета конкурса, который отвечает за утверждение победителей, опираясь на заключения экспертов.

Как отметил Максим Протасов, возглавляющий Роскачество и являющийся председателем Наблюдательного совета, этот конкурс существенно важен для улучшения качества продукции и услуг в соответствии с общегосударственными задачами развития. Он также стимулирует применение ESG-стандартов, новейших технологий и оказывает поддержку молодым специалистам.

Ирина Тарасова акцентировала внимание на том, что внедрение ESG-принципов, концепции устойчивого развития и принципов бережливого производства сегодня – неотъемлемая составляющая культуры управления. По ее мнению, конкурс «Лидер качества» содействует формированию актуальных подходов в экономической и экологической деятельности.

Данный федеральный конкурс направлен на поиск профессионалов, активно применяющих прогрессивные технологии в сферах качества, устойчивого развития, цифровизации и инновационного менеджмента. В данный момент экспертная группа занимается рассмотрением полученных заявок.

В конкурсе участвуют представители разнообразных секторов экономики, таких как металлургия, машиностроение, здравоохранение, образование и IT-индустрия. Финалистов пригласят на официальную церемонию награждения, которая пройдет в ноябре.