РЭО станет главным партнером НМЭК в 2025 году

По словам PR-директора ППК РЭО Дмитрия Бойко, компания не просто участвует в конгрессе, но и реализует ряд просветительских проектов в сфере экологии. В частности, планируется проведение «Зеленого заплыва» на сапбордах, цель которого — привлечь внимание к проблемам водных ресурсов и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Еще одним важным событием станет работа образовательной площадки «Зеленый фургон», передвижной мастерской, демонстрирующей принципы раздельного сбора и переработки отходов, а также возможности экономики замкнутого цикла.

В первый день работы конгресса, 22 мая, РЭО проведет специальную сессию «Экономика замкнутого цикла: возможности, трудности и перспективы». На ней ведущие специалисты отрасли обсудят ключевые вопросы развития экономики замкнутого цикла, поделятся опытом успешных проектов и определят приоритетные направления дальнейшей работы.

21 мая, в преддверии конгресса, состоится сап-заплыв, открытый для участников мероприятия и жителей Санкт-Петербурга.

Интерактивная мастерская «Зеленый фургон» начнет свою работу 21 мая перед Таврическим дворцом и будет функционировать на протяжении всего конгресса.

Невский международный экологический конгресс в 2025 году пройдет 22 и 23 мая.