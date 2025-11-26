РЭО: страны Азии стали проявлять интерес к российским технологиям в области производства топлива из отходов

В рамках программы InteRussia, сфокусированной на вопросах энергетики и утилизации отходов в странах АСЕАН и организованной Деловым советом Россия-АСЕАН, прошла встреча с участием представителей Российского экологического оператора (РЭО) и делегатов из Индонезии, Камбоджи, Вьетнама и Мьянмы. Делегаты из стран АСЕАН подчеркнули важность технологий, позволяющих получать энергию из отходов, для своих стран. РЭО выразил готовность предоставить свой опыт в реализации аналогичных проектов.

Согласно пресс-релизу РЭО, российские подходы к переработке твердых бытовых отходов обладают высокой эффективностью и приспособленностью к различным условиям. Российские разработки вызывают интерес у предпринимателей и экспертов стран АСЕАН. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве на экспертном уровне и изучении потенциала для развития партнерства, включая область производства альтернативного топлива из отходов.

В ходе дискуссии обсуждались технологические подходы к увеличению масштабов сортировки и переработки отходов, модели создания комплексной инфраструктуры, а также пути перехода к экономике замкнутого цикла. В рамках диалога обсуждались возможности применения российских инженерных решений в странах Юго-Восточной Азии, включая системы контроля за отраслью, цифровые платформы и оборудование для обработки отходов.