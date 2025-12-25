РЭО: строительство 164 объектов ТКО запланировано к 2028 году в России

Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило план по вводу в действие необходимой инфраструктуры в период с 2026 по 2027 год. Этот план включает в себя создание 164 объектов, предназначенных для различных аспектов обращения с отходами. В их число входят комплексы, включающие в себя 411 площадок для сортировки, вторичной переработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также заводы, осуществляющие сжигание мусора. Это было объявлено в рамках мероприятия, посвященного организации системы обращения с ТКО, которое проходило под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В совещании также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, его заместитель Денис Буцаев и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова. Анализ текущего состояния дел в сфере обращения с ТКО был подготовлен специалистами «Российского экологического оператора».

Дмитрий Патрушев отметил, что благодаря постоянному контролю за ситуацией в сфере обращения с отходами экономическое состояние региональных операторов стабилизировалось, и ни один из них больше не находится в критической зоне. В течение текущего года было закуплено свыше 62 тысяч контейнеров для сбора отходов и организовано 12 тысяч площадок для их размещения. Кроме того, было приобретено 1,5 тысячи мусоровозов, значительная часть которых стала доступна благодаря программе льготного лизинга, запущенной в 2025 году при поддержке правительства.

Развитие необходимой инфраструктуры является приоритетной задачей. По распоряжению вице-премьера Дмитрия Патрушева, Минприроды России и «Российский экологический оператор» составили перечень всех инвестиционных проектов, реализуемых в данной области на территории страны.

Денис Буцаев заявил, что контроль за ходом реализации проектов ведется на каждом этапе, начиная с выделения земельных участков и подготовки проектной документации, и заканчивая получением экспертных заключений и вводом объектов в эксплуатацию. Он также сообщил, что более детальная информация по каждому региону рассматривается на еженедельных совещаниях Минприроды, где проводится тщательный анализ выполнения утвержденных планов.

В соответствии с утвержденными планами будет возведено или модернизировано объектов общей мощностью 29 млн тонн, что включает в себя 368 объектов, включая комплексные, за исключением мусоросжигательных установок в отдаленных районах (если учесть 139 инсинераторов, общее число объектов достигает 507). На этих объектах будет функционировать 916 отдельных зон, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов.

В настоящее время в России формируется порядка 48 млн тонн ТКО, а существующие мощности по их переработке составляют 42 млн тонн. Существенная часть этих мощностей устарела и нуждается в модернизации или прекращении эксплуатации. Создание новых объектов позволит к 2030 году обеспечить переработку 100% ТКО.