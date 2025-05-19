РЭО: три субъекта РФ не предоставили планы по приобретению контейнерных площадок

Как сообщил заместитель руководителя Минприроды Денис Буцаев на совещании, посвященном организации системы обращения с ТКО и проходившем в Координационном центре Правительства, республики Алтай и Карелия, а также Кабардино-Балкарская Республика до сих пор не утвердили графики приобретения контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО).

«По всей стране наблюдается дефицит в 81 874 контейнерных площадки, что соответствует 7,5% от общей потребности. В зоне повышенного риска находятся 13 регионов, а в зоне умеренного риска — 12. К сожалению, три региона все еще не согласовали свои планы по приобретению контейнеров и созданию мест для их размещения. Это Алтай, Карелия и Кабардино-Балкария. Я призываю коллег активизировать процесс закупок, поскольку теперь именно результаты закупочной деятельности станут основным критерием оценки эффективности работы региона», — подчеркнул Буцаев.

В Карелии уже состоялось заседание регионального штаба, на котором было выделено 60 миллионов рублей на создание 105 новых площадок (23% от заявленной потребности) и реконструкцию 205 существующих. Кроме того, были закуплены дополнительные контейнеры. Однако официального утверждения плана закупок пока не было.

Алтай и Кабардино-Балкария еще не определили источники финансирования и объемы необходимых работ, что создает сложности для начала закупок в 2025 году.

«В соответствии с утвержденными планами, в 2025 году регионами будет приобретен 47 431 контейнер и создано 7263 контейнерные площадки. Мы надеемся, что все субъекты РФ примут активное участие в этой работе и ускорят реализацию планов. Наличие развитой инфраструктуры для сбора отходов является ключевым фактором для поддержания чистоты в наших городах и сельских населенных пунктах», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Алексей Макрушин.

По данным РЭО, с начала текущего года уже создано 386 площадок и приобретено 5682 контейнера, причем только за последнюю неделю этот показатель увеличился более чем на две тысячи штук.