РЭО: уровень оплаты услуг по вывозу ТКО составил 93,8% в третьем квартале 2025 года

Этот показатель практически идентичен значениям, зафиксированным в аналогичном периоде предыдущего года. Лидирующие позиции по уровню собираемости платежей продемонстрировали Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа. Примечательно, что в десяти субъектах РФ удалось достичь более чем 100-процентной оплаты населением, что говорит об ответственности граждан и эффективной работе компаний, занимающихся утилизацией отходов.

«Анализ финансового состояния региональных операторов в разных федеральных округах показывает неоднородную картину, но в целом она остается положительной. Очевидно, что система обращения с отходами продолжает развиваться, а процент собираемости платежей остается на достойном уровне, – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. – Результаты третьего квартала подтверждают эффективность принимаемых мер и ответственность всех участников процесса. Российский экологический оператор пристально следит за регионами, в которых наблюдается ухудшение динамики, чтобы оперативно реагировать и находить комплексные решения. Достижения во взаимодействии с физическими и юридическими лицами – это результат общих усилий и скоординированной работы организаций, ответственных за обращение с ТКО».

Северо-Западный федеральный округ сохраняет лидерство с показателем 97,1%, что соответствует прошлогоднему уровню. Уральский федеральный округ достиг отметки 94,5%, увеличив показатель на 1%, а Приволжский федеральный округ остался на прошлогоднем уровне – 94,4%.

Центральный федеральный округ также демонстрирует стабильность с показателем 94,3%. В Сибирском федеральном округе зафиксирован небольшой, но положительный прирост в 0,4% по сравнению с прошлым годом, итоговый показатель – 93,2%. Дальневосточный федеральный округ показал результаты на уровне прошлого года, составив 90,3%.

В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается снижение показателя на 2%, до 84,4%, а в Южном федеральном округе снижение составило 1,5%. Уменьшение собираемости в этих регионах обусловлено процессами смены операторов, началом их работы и этапом заключения договоров с потребителями.

Особого внимания заслуживают регионы, в которых уровень оплаты населением превысил 100%. В их число входят Магаданская, Курганская, Кемеровская, Калининградская и Челябинская области, Республики Крым, Татарстан и Алтай, а также Чукотский автономный округ и Красноярский край. Достижение таких результатов стало возможным благодаря ответственному подходу населения и эффективной работе региональных операторов в этих субъектах.

В секторе юридических лиц наблюдается еще более впечатляющая динамика. В 44 зонах деятельности региональных операторов уровень собираемости превысил 100%. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Республике Бурятия (более 180%), Воронежской области (125%), Ульяновской области (118%) и Иркутской области (115%).