РЭО установил основные направления Научно-технического совета на 2026 год

Российский экологический оператор утвердил обновленный состав и приоритеты деятельности НТС, который займется экспертной оценкой технических решений в области управления отходами и перехода к циркулярной экономике. Структура совета теперь включает шесть ключевых областей, охватывающих технологии термического и биологического рециклинга отходов, вторичную переработку материалов, практику импортозамещения, нормативно-правовую базу и продвижение экономики замкнутого цикла.

Как сообщили в пресс-службе РЭО, произошла существенная модернизация НТС в отношении состава и экспертного потенциала. Ожидается, что члены совета внесут важный вклад в улучшение экспертной оценки технологий, выносимых на рассмотрение РЭО, а также окажут содействие компании в достижении целей научно-технического развития в сфере обращения с отходами.

Прошли первые заседания всех направлений НТС в обновленном составе. Утвержденная структура Совета теперь включает шесть основных направлений: № 1 — Технологии термической обработки и утилизации отходов III–V классов опасности; № 2 — Технологии биологической обработки и утилизации отходов III–V классов опасности; № 3 — Технологии переработки и утилизации вторичного сырья; № 4 — Технологическое обеспечение и замещение импортных технологий в сфере обращения с отходами III–V классов опасности; № 5 — Нормативное, правовое и техническое регулирование обращения с отходами III–V классов опасности; № 6 — Переход к экономике замкнутого цикла.





В ходе этих встреч были избраны руководители направлений, а также определены порядок и сроки формирования плана работы НТС на 2026 год.

По словам ответственного секретаря НТС, советника генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического прогресса Сергея Егоршева, направления НТС возглавили высококвалифицированные специалисты, имеющие значительный опыт работы в отрасли. Он подчеркнул, что впервые в структуре НТС РЭО были выделены отдельные направления по термическим и биологическим методам обработки и утилизации отходов III–V классов опасности, что позволит более эффективно развивать указанные технологии, внедрять и тиражировать наиболее эффективные решения.

Руководителями направлений стали: Владимир Паршуков (ООО НПП «Донские технологии»), Алексей Ломтев (ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены»), Григорий Свердлик (ООО «Машпром Инжиниринг»), Надежда Михайлова (АО «Невский экологический оператор»), Анна Ощепкова (ФГБУ «ВНИИ охраны окружающей среды») и Елена Семилетова (Совет по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ).

Научно-технический совет РЭО действует с 2020 года, являясь экспертной платформой для оценки инновационных решений, направленных на повышение эффективности системы обращения с отходами на территории Российской Федерации.