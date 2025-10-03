РЭО: в 26 регионах приступили к взвешиванию мусоровозов

Эта мера позволяет контролировать заполненность мусоровозов и предотвращать возникновение несанкционированных свалок. Например, в случае, если вес грузовика для мусора после объезда мест сбора отходов не отличается от веса пустой машины, это может указывать на незаконный сброс отходов в пути к месту утилизации. Данная информация была озвучена на совещании, посвященном вопросам организации системы обращения с ТКО, которое состоялось в Координационном центре Правительства РФ. Анализ ситуации был представлен специалистами Российского экологического оператора.

«В ФГИС УТКО зарегистрировано более 1200 объектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО, но лишь около 70% из них настроили автоматическую передачу данных с пунктов весового контроля. И только 26 регионов регулярно предоставляют эти данные в систему», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Буцаев.

В список регионов, осуществляющих передачу данных, вошли: Амурская, Владимирская, Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Самарская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, а также города Санкт-Петербург и Севастополь, Забайкальский край, республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Северная Осетия — Алания, Хакасия и Чукотский АО.

В пресс-службе РЭО отметили, что весовой контроль предусматривает обязательную регистрацию массы мусоровозов на сортировочных пунктах посредством специальных датчиков. Эти данные в автоматическом режиме должны поступать в федеральную систему учета отходов (ФГИС УТКО), что способствует повышению точности отчетности, предотвращению образования нелегальных свалок и увеличению прозрачности в сфере обращения с отходами. Организация передачи информации и внедрение цифровых технологий являются важным этапом в развитии системы обращения с отходами и достижении национальных целей в области экологии.