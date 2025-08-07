РЭО: в 30 регионах планируется провести актуализацию нормативов накопления твердых коммунальных отходов

Эта необходимость обусловлена стремлением установить точные данные об объемах образования ТКО, что, в свою очередь, позволит принимать более взвешенные решения в сфере тарифной политики.

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова подчеркнула важность нормативов ТКО как ключевого элемента системы управления отходами, лежащего в основе расчетов тарифов. По ее словам, устаревшие или завышенные нормативы могут приводить к необоснованному увеличению платы за вывоз отходов. Проведение замеров – это надежный способ определения реального объема образующихся отходов, что позволяет сделать тарифы максимально справедливыми. Регулярное обновление данных и переход к расчету на основе фактических объемов отходов являются приоритетными задачами для регионов.

В настоящее время в 19 субъектах РФ, включая Москву и ряд областей, краев и республик, уже проводятся измерения объемов ТКО.

Еще 11 регионов, в числе которых области и края, готовятся к проведению замеров и находятся на этапе выбора подрядчиков для выполнения этих работ.

Замеры производятся на специально выбранных контейнерных площадках. В процессе исследований отходы взвешиваются с учетом их плотности и местных особенностей. Контейнерные площадки подбираются таким образом, чтобы охватить как многоквартирные дома, так и частный сектор, а также различные организации и учреждения. Сбор данных осуществляется в течение всех сезонов года, что позволяет учитывать сезонные колебания объемов образующихся отходов.

Норматив ТКО – это показатель, отражающий средний объем отходов в килограммах, образующийся от одного человека или организации за определенный период. Этот норматив используется для расчета тарифов региональных операторов, ответственных за вывоз, обработку и утилизацию отходов. Неактуальные нормативы могут приводить к неточным суммам в квитанциях граждан за вывоз мусора. Обновление нормативов является частью работы по повышению прозрачности тарифного регулирования и достижению целей национального проекта «Экология».