РЭО: в 30 ведущих вузах стартовала кампания по приему абитуриентов на экологические направления

Университеты, входящие в состав консорциума Российского экологического оператора (РЭО), открыли свои двери для поступающих на бакалаврские и магистерские программы, акцентирующие внимание на вопросах экологии, переработки отходов, циклической экономики и принципах ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Студенты, получившие эти знания, смогут найти работу в компаниях, ориентированных на экологическую безопасность в промышленности и управлении.

«Формирование профессиональных команд нового типа — необходимое условие для перехода к циклической модели экономики. Совместно с университетами мы занимаемся подготовкой кадров, способных внедрять экологичные технологии, эффективно управлять отходами, повышать уровень экологической культуры и минимизировать воздействие на окружающую среду. Это наш вклад в устойчивое будущее», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В этом году особое внимание уделяется бакалавриату «Экология и экономика природопользования», разработанному при участии РЭО и реализуемому в РЭУ им. Г. В. Плеханова. В следующем году на эту программу предусмотрено 39 бюджетных мест. Университет также предлагает магистерские программы «ESG-трансформация предприятий», «Зеленая экономика» и «Управление природными ресурсами».

Среди университетов, предлагающих магистерские программы в сотрудничестве с РЭО, — НИТУ МИСИС с программами «Инженерные решения для циркулярной экономики» и «Управление инновациями в сфере охраны окружающей среды», а также РУДН с программой «Зеленая экономика и устойчивое развитие бизнеса».

Эти образовательные программы были созданы в рамках работы Консорциума по научно-методическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, объединяющего более полусотни организаций, включая ведущие университеты, научные институты и промышленные предприятия.