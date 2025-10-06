РЭО: в 9 регионах разработаны планы для решения проблем, связанных с вывозом ТКО
Фото: [Медиасток.рф]
Информация об этом была озвучена в ходе заседания оперативного штаба, посвященного вопросам организации системы обращения с ТКО, которое прошло в Координационном центре Правительства РФ. Анализ представленных данных проводился специалистами компании «Российский экологический оператор».
«По итогам заседания штаба, которое состоялось 4 сентября, регионам с наибольшим количеством жалоб от жителей было поручено разработать планы действий для решения наиболее распространенных проблем, на которые жалуются граждане. Всего было выделено 10 таких регионов. Основная часть жалоб касается состояния контейнерных площадок, эта проблема составляет 37% от общего количества обращений по стране, касающихся обращения с ТКО. В целом, за последний месяц наблюдается положительная динамика: количество обращений граждан сократилось на 12% по сравнению с августом», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
В перечень регионов, где длительное время фиксировалось существенное число жалоб от населения, вошли: Республика Карелия, Самарская область, Калининградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Севастополь, Орловская область, Новосибирская область, Ростовская область и Калужская область. Все регионы, за исключением Кабардино-Балкарии, успешно выполнили поручение заместителя министра.
«Стоит отметить, что деятельность региональных операторов и сам процесс вывоза ТКО в этих субъектах практически не вызывает нареканий, однако санитарное состояние мусорных площадок, контейнеров и прилегающих территорий вызывает значительное недовольство у населения», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.