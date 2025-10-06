РЭО: в 9 регионах разработаны планы для решения проблем, связанных с вывозом ТКО

«По итогам заседания штаба, которое состоялось 4 сентября, регионам с наибольшим количеством жалоб от жителей было поручено разработать планы действий для решения наиболее распространенных проблем, на которые жалуются граждане. Всего было выделено 10 таких регионов. Основная часть жалоб касается состояния контейнерных площадок, эта проблема составляет 37% от общего количества обращений по стране, касающихся обращения с ТКО. В целом, за последний месяц наблюдается положительная динамика: количество обращений граждан сократилось на 12% по сравнению с августом», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.