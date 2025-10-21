РЭО: в Москве действует 45 точек сбора использованной тары от лекарств

В столице расширяется сеть пунктов, где принимают блистеры от медикаментов. Теперь пустые пластиковые и алюминиевые упаковки можно сдать в аптечных сетях, медицинских учреждениях и центрах города. Адреса всех пунктов приема можно найти на сайте Российского экологического оператора.

В пресс-службе РЭО отметили: «В России каждый год производится колоссальное количество упаковок для лекарств, из которых примерно 60% – это блистеры. В настоящее время в Москве функционирует около 600 пунктов приема вторсырья, из них 45 специализируются на сборе блистеров. Увеличение доступности пунктов приема и разнообразия принимаемых фракций – важный шаг к формированию привычки раздельного сбора отходов и снижению нагрузки на полигоны».

Упаковка от лекарств требует специальной переработки ввиду сложного состава материалов. Собранные блистеры направляются на перерабатывающий комплекс в Ярославскую область, на завод ООО «Национальная экологическая компания» (НЭО). Там происходит разделение пластика и алюминия для дальнейшего применения во вторичном производстве. Комбинированный состав пластиковых и алюминиевых блистеров подразумевает специфический процесс утилизации.

Инициатива реализуется при участии департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и социального проекта «Зеленый контейнер Greenbox».

Более подробную информацию об адресах ближайших пунктов приема и особенностях переработки можно найти на специализированном сайте.