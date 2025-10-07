РЭО: в Омской области выявлены факты незаконной транспортировки мусора

Региональный оператор ООО «Магнит», занимающийся утилизацией твердых коммунальных отходов, зафиксировал случаи несанкционированного вывоза мусора из сети кофеен Coffee Anytime в Омске. Основанием для проведения проверки послужили жалобы жителей на ночную транспортировку отходов. Российский экологический оператор предупреждает организации об опасности сотрудничества с нелегальными мусороперевозчиками, так как они могут размещать отходы в неположенных местах, загрязняя окружающую среду. За подобные действия предусмотрены штрафные санкции в размере до 100 тысяч рублей, а также возможна конфискация транспортных средств, используемых для осуществления незаконной деятельности.

«Работа так называемых "серых" мусорных компаний представляет серьезную угрозу для экологической и санитарной обстановки, способствует появлению стихийных свалок и наносит ущерб региональному бюджету. Региональный оператор предоставил материалы, собранные во время проверки, включая фотографии и видеозаписи нарушений, в контролирующие органы. Мы настоятельно рекомендуем всем организациям и предпринимателям отказаться от услуг нелегальных перевозчиков и сотрудничать только с региональным оператором», – заявили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Установлено, что транспортировка отходов осуществлялась мусоровозом с регистрационным номером Х835 НН, принадлежащим компании "Экотранс". Данная организация не входит в список официальных подрядчиков регионального оператора, ее номер отсутствует в системе учета отходов (ФГИС УТКО), и, соответственно, она не имеет законного права на вывоз ТКО в Омской области. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, и факт правонарушений был задокументирован.

Региональным оператором был подготовлен список юридических лиц, использовавших услуги нелегальных перевозчиков. Собранная информация передана в природоохранную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Деятельность нелегальных компаний по вывозу отходов влечет за собой негативные последствия: нарушение природоохранного законодательства, угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности населения (в связи с увеличением числа свалок) и финансовые потери для регионального бюджета, связанные с необходимостью ликвидации несанкционированных свалок.

«В соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выгрузка или размещение отходов в неустановленных местах расцениваются как загрязнение окружающей среды и влекут за собой наложение административного штрафа. Для физических лиц штраф может составлять до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для организаций может быть увеличен до 100 тысяч рублей, также возможна конфискация транспортного средства, задействованного в незаконном вывозе мусора», – сообщили представители РЭО.

РЭО неоднократно призывал отказаться от услуг нелегальных перевозчиков, в частности, к председателям садоводческих товариществ и дачникам.